МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Интернет-магазины, завышающие цены на товары в корзине непосредственно перед оплатой без ведома покупателя, включат в черный список российской "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) и разместят информацию о компании на сайте Роспотребнадзора, говорится в совместном сообщении ОПИ, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и Ассоциации компаний интернет-торговли.

"В условиях действующих ограничений интернет-торговля стала основным каналом снабжения граждан необходимыми непродовольственными товарами. Вместе с этим отмечается рост количества недобросовестных практик. Среди самых распространенных приемов – увеличение стоимости товаров в корзине на последнем этапе оформления заказа (непосредственно перед оплатой), а также отказ предоставлять оплаченный товар с навязыванием более дорогого изделия", — говорится в сообщении.

Часто такие нарушения совершают сайты спортивных товаров, которые в период самоизоляции пользуются повышенным спросом. В сообщении отмечается, что подобное поведение недобросовестных компаний содержат признаки административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.7, 14.8. КоАП РФ.

Потребители могут направлять информацию о нарушениях в адрес "Общественной потребительской инициативы". "В случае подтверждения нарушений информация о компании будет включена в "черный список" ОПИ и опубликована на официальном ресурсе Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

В Ассоциации компаний интернет-торговли такие случаи назвали мошенничеством и грубым нарушением законодательства. "Ассоциация категорически против такой практики и готова оперативно информировать контролирующие органы обо всех аналогичных случаях", — заявил президент АКИТ Артем Соколов.

"Мы внимательно следим за ситуацией и в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будем незамедлительно принимать меры реагирования. Напоминаю, что за антиконкурентные соглашения, направленные на повышение цен или искусственное создание дефицита, на сегодняшний день предусмотрены не только многомиллионные штрафы, но и уголовная ответственность", — предупредил в свою очередь начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.