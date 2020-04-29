МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в прошлом квартале составил 641 миллион долларов против прибыли в 2,149 миллиарда в аналогичном периоде 2019 года, свидетельствуют данные компании.

Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 1,11 доллара против прибыли в 3,75 доллара за январь-март 2019 года. Выручка Boeing уменьшилась на 26%, до 16,908 миллиарда долларов. Аналитики ждали показателя на уровне 17,28 миллиарда долларов.

Компания отмечает, что на результаты первого квартала повлияли коронавирус и прекращение полетов самолётов модели 737 MAX.

"Пандемия COVID-19 затрагивает все аспекты нашего бизнеса, включая спрос клиентов авиакомпании, непрерывность производства и стабильность цепочки поставок", — приводятся в релизе слова президента и главного исполнительного директора Boeing Дэвида Калхуна (David Calhoun).

Самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами крушения стали 189 человек. В марте 2019 года такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйта.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.