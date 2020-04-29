БРЮССЕЛЬ, 29 апр — ПРАЙМ. Авиакомпания Brussels Airlines на фоне развития ситуации с распространением коронавируса приняла решение о переносе даты возобновления полетов с 15 мая на 1 июня, говорится в распространенном заявлении перевозчика.

Ранее авиакомпания уже несколько раз переносила возобновление своей деятельности. Перевозчик также подчеркнул, что продолжит, при необходимости, выполнять эвакуационные рейсы для возвращения европейских граждан на родину из третьих стран.

"Авиационный сектор ожидает постепенного восстановления спроса на воздушные перевозки. Мы также планируем постепенно наращивать нашу сеть и предложение полетов. Мир путешествий после коронавируса уже не будет прежним. Мы работаем, чтобы подготовиться к этой новой реальности. Когда мир снова будет готов путешествовать, мы также будем готовы", — сообщается в заявлении.