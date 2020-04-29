МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ готовит пакет инициатив по либерализации рекламы, будет обсуждаться вопрос рецептурных лекарств, алкогольной продукции и ряда спортивных мероприятий, а вот введение обязательных профстандартов в сфере СМИ поддержано никогда не будет, сообщил замглавы министерства Алексей Волин.

"Если говорить про государственную политику и государственное внимание к (коммуникационной) индустрии, то я могу сказать, к чему мы готовы. Мы точно готовы к диалогу с индустрией. Мы точно готовы вместе с индустрией расширять сферы ее деятельности, в том числе это касается и дальнейшей либерализации рекламного законодательства. Мы уже сейчас готовим очередной пакет инициатив по либерализации рекламы. В том числе этот пакет инициатив должен быть ответом на те экономические проблемы, которые у нас сейчас происходят в стране", — рассказал Волин в рамках дискуссии "Бизнес-реальность коммуникационной индустрии — 2020".

"И мы точно будем обсуждать вопрос и рекламы рецептурных лекарств, и части алкогольной продукции, возможно посмотреть, можно ли что-то подумать по поводу спортивных мероприятий типа спортивного покера и тому подобного", — добавил он.

При этом министерство, по словам Волина, никогда не поддержит введение обязательных государственных профессиональных стандарты в отношении СМИ.

"Мы гордимся тем, что за 8 лет не согласовали ни одного профстандарта, и ни одного не согласуем. Потому что мы твердо уверены в том, что только владелец бизнеса или главный редактор должны определять, какой сотрудник с какими квалификациями им нужен сегодня", — заявил Волин. По его мнению, если такие стандарты будут обязательными, то неминуемо появятся те, кто начнут "учить владельца бизнеса, какие сотрудники у него должны работать".

Министерство, по его словам, также никогда не согласится на обязательное участие коммуникационной индустрии в саморегулируемых организациях — в этом плане Минкомсвязи исходит из того, что у бизнеса должна быть возможность выбора.

"Мы готовы поддержать индустрию с точки зрения выработки общих норм и критериев, в том числе со стороны индустрии. Мы готовы вступать площадкой по коммуникациям с другими отраслями и по поиску баланса интересов. Мы готовы поддерживать инициативы индустрии с точки зрения законодательного и нормотворческого регулирования. Мы всегда будем помогать индустрии в отстаивании ее интересов в случае ущемления на зарубежных рынках", — добавил Волин.