МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минздрав и Минпромторг подтверждают дефицит средств индивидуальной защиты для медиков в ряде регионов РФ, однако, по данным Минпромторга, производство таких средств нарастает, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич по итогам заседания рабочей группы комитета.

В среду состоялось очередное заседание рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья по законодательному обеспечению организации медпомощи в условиях угрозы распространения заболеваний. В заседании приняли участие представители Минздрава и Минпромторга.

Как рассказал Менделевич, также участвовавший в заседании, на совещании обсуждался вопрос профилактики коронавирусной инфекции среди медработников.

"По средствам индивидуальной защиты для медработников есть определенный дефицит в ряде регионов стран. Сегодня представители и Минздрава, и Минпрома подтвердили это", — сказал Менделевич РИА Новости.

"Однако Минпром привел очень обнадеживающие данные, исходя из которых производство средств индивидуальной защиты нарастает и наши медработники будут защищены", — добавил парламентарий.

Он также отметил, что в ситуации с обеспечением средствами защиты стоит вопрос о контактирующих с больными, которые также подвержены высокому риску инфицирования.

"К примеру, психически больной поступил в психиатрическую больницу с обострением и его там будут лечить. В клинике у него обнаружили коронавирус, и, чтобы он не инфицировал пациентов и сотрудников медучреждения, важно, чтобы они были защищены. Это очень важный вопрос, чтобы у всех медработников была возможность получения средств индивидуальной защиты, вне зависимости от того, в каком стационаре они работают", — пояснил депутат. Также в ходе заседания, по его словам, обсуждалась и медикаментозная защита врачей.

"Сейчас Минздрав разрабатывает как клинические рекомендации по лечению больных, так и методы профилактики для медработников. И мы ждем, что медработники будут защищены хотя бы общеизвестными противовирусными препаратами", — добавил парламентарий.