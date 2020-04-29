МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, американской компании Yum! Brands, в первом квартале 2020 года сократилась в 3,2 раза, до 83 миллионов долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,27 доллара против 0,83 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 1% — до 1,263 миллиарда долларов. При этом аналитики ожидали значения показателя на уровне 1,23 миллиарда долларов.

Продажи компании в мире, исключая эффект от перевода иностранных валют, сократились на 3%. По сети KFC показатель упал на 2%, по Taco Bell вырос на 4%, по Pizza Hut снизился на 9%.

Компания в первом квартале открыла всего 65 новых ресторанов против 310 за аналогичный период 2019 года.

"В начале года компания наблюдала положительную динамику на своих предприятиях, однако в течение квартала распространение COVID-19 нанесло серьезный ущерб нашей деловой активности", — приводятся в сообщении слова генерального директора Yum! Brands Дэвида Гиббса (David Gibbs).

Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 45 тысяч ресторанов более чем в 140 странах и регионах. Международными брендами компании являются KFC, Pizza Hut и Taco Bell.