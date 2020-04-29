МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российский ресторанный холдинг RESTart Vasilchuk Brothers может полностью закрыть более половины своих заведений из-за последствий коронавируса, заявил совладелец Алексей Васильчук во время совещания с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым

В ходе совещания с Титовым российские рестораторы озвучили свои предложения по поэтапному выходу отрасли из ограничений в связи с пандемией коронавируса, а также предложения по новой налоговой системе для нее. Бизнес-омбудсмен попросил рестораторов объединить их в единый документ и пообещал обратится с этими предложениями к президенту России.

"У меня на закрытии может быть больше половины (ресторанов — ред.), а это все-таки у нас 12 тысяч человек работают только в холдинге. Вы просто понимаете масштаб бедствия, который сейчас есть. И мы работаем не только в премиум, мы работаем во всех сегментах. Я вижу весь фастфуд, средний и премиум — везде то же самое", — сказал он в ходе совещания. В холдинг RESTart Vasilchuk Brothers входят такие рестораны, как "Чайхона №1", Burger Heroes, Live kitchen, "Депо", Obed Bufet и другие.

"Я у себя знаю точно, три я уже не открою точно. Я уже составил список, кого я не открою", — сообщил ресторатор, основатель ресторанного холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков. В Холдинг Зарькова входят рестораны White Rabbit, "Ракета", "Вокруг света", "Горыныч" в Москве, "Че? Харчо!", Red Fox, "Огонек", "Сахалин" в Сочи.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение в связи с коронавирусом сделать апрель нерабочим с сохранением зарплат. Позже этот режим был продлен до 11 мая. На данный момент в большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения, в том числе рестораны могут работать только в формате доставки блюд или обслуживания на вынос. Роспотребнадзор в четверг дал рекомендации для работы предприятий общепита, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. Но пока они касаются только небольших заведений.

Еще в начале апреля Федерации рестораторов и отельеров России предупреждала, что многие заведения могут просто не открыться после первой вынужденной выходной недели 30 марта — 5 апреля. Тогда же основатель и управляющий сети ресторанов быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров заявлял РИА Новости, что рассматривает вопрос о полной остановке работы из-за коронавируса. Позже стало известно, что группа "Шоколадница", управляющая одноименной сетью кофеен, а также сетями "Кофе Хауз" и "Ваби Саби", тоже не исключает закрытия до половины своих заведений.