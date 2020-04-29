МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Главы профильных комитетов Совета Федерации направили письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с предложением направлять средства в виде финансовой поддержки на лизинговые платежи только за отечественную авиатехнику, сообщает пресс-служба СФ.

Свои подписи под документом поставили председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев и председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"Из-за снижения объемов авиаперевозок, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции, отечественные авиакомпании оказались в сложном экономическом положении", — отмечается в документе.

Авторы письма напоминают, что президент РФ Владимир Путин сообщил о решении направить на поддержку российских авиационных компаний средства в объеме 23 миллиарда рублей, в том числе на лизинг авиационной техники.

"Учитывая, что отечественное авиастроение находится в тяжелом состоянии, просим вас рассмотреть возможность направления лизинговых платежей только за отечественную авиационную технику, что послужит стимулом для сохранения и развития отечественной авиационной промышленности", — говорится в письме.