МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Мировые пассажирские авиаперевозки в марте упали на 52,9% в годовом выражении на фоне принятия карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Это снижение стало сильнейшим в новейшей истории, оно отражает влияние мер властей разных стран, направленных на замедление темпов распространения нового коронавируса, отмечает ассоциация. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок в марте обвалился на 55,8%, внутренних — на 47,8%.

"Март был катастрофическим месяцем для авиации. Авиакомпании ощутили растущее влияние закрытия границ и ограничений на передвижение, включая внутренние рынки, из-за COVID-19", — заявил гендиректор IATA Александр де Жуньяк (Alexandre de Juniac), чьи слова приводятся в сообщении. Также, по его словам, IATA считает, что ситуация еще усугубится в апреле, а многие факторы свидетельствуют о медленном восстановлении потом.

По данным IATA в региональном разрезе, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая Китай, где карантинные меры были приняты раньше всего, показатель упал на 59,9%. Пассажирские перевозки в Латинской Америке снизились при этом на 39,3%, на 51,8% — в Европе, на 44,6% — в Африке, на 49,8% в Северной Америке и на 46% — в странах Ближнего Востока.

При этом по данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в марте опустился на 30,9% в годовом выражении. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок компаниями РФ снизился на 42,4%, внутренних — на 13,8%.