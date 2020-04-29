МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских аэропортов в марте 2020 года упал на 17,6% по сравнению с февралем, следует из данных Росавиации.

На сайте Росавиации сказано, что в феврале текущего года аэропорты России обслужили 13,97 миллиона пассажиров, в марте — 11,5 миллиона. Следовательно, пассажиропоток снизился примерно на 17,6%.

На международных рейсах количество пассажиров в марте составило 2,4 миллиона, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 41,3%, на внутренних — 9 миллионов, падение по сравнению с февралем — 7,6%.

Ранее Росавиация сообщала, что пассажиропоток аэропортов Москвы — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" — в марте 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 34,3%.

По данным ведомства, пассажиропоток авиакомпаний РФ в марте снизился на 28,1%, до 6,4 миллиона человек, в январе-марте — на 5,9%, до 23,3 миллиона.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.