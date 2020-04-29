МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. АК "Алроса" приостановила до конца лета работу своих предприятий по огранке алмазов из-за неблагоприятной ситуации на рынке, сообщил гендиректор компании Сергей Иванов.

"Относительно ограночного комплекса, то практически полностью все производство, включая завод в Барнауле и смоленский "Кристалл" — около 1 тысячи человек мы были вынуждены направить в простой, оплачиваемый в соответствии с законодательством, до конца лета этого года", — рассказал Иванов в интервью телеканалу РБК.

"Потому что сегодня бриллианты, которые мы сможем произвести, мы не сможем продать и это показывает опыт наших индийских коллег и компаний из других стран. В Индии огранка вообще вся остановлена, локдаун там продлен до начала мая. Не исключено, что он будет ещё продлеваться и по целому ряду стран", — пояснил Иванов.

Кроме того, глава "Алросы" не исключил определенных корректировок производственной программы на 2020 год, так как компания имеет высокие объемы запасов алмазов (на конец первого квартала — 21,1 миллиона карат). Прогноз по добыче алмазов на текущий год составляет 34,2 миллиона карат.

Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в марте 2020 года в стоимостном выражении составил 152,8 миллиона долларов, что почти в 2,3 раза ниже показателя февраля текущего года (346,4 миллиона). В марте 2019 года группа "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 377,1 миллиона долларов.

В состав гранильного комплекса группы "Алроса" входят филиал "Бриллианты "Алросы" (Москва), ООО "Бриллианты "Алросы" (Барнаул) и ПО "Кристалл" (Смоленск), которые в совокупности обеспечивают более 60% всей российской огранки. Московское подразделение специализируется на изготовлении крупных и уникальных бриллиантов, осуществляет продажу камней. Завод "Кристалл" является крупнейшим производителем бриллиантов в России и Европе, обрабатывая более 200 тысяч карат алмазного сырья в год. Предприятие в Барнауле обрабатывает мелкоразмерное сырье – алмазы в 2-6 грейнеров (1 грейнер – 0,25 карата).