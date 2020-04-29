МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Инвесторы, которые купили первый выпуск "народных" облигаций, вложили деньги удачно, благодаря привлекательной на тот момент доходности. Сейчас ОФЗ-н остаются переходной ступенькой для входа населения на рынок ценных бумаг, однако более выгодными будут вложения в обычные ОФЗ или корпоративные облигации крупных системообразующих компаний, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Минфин России в среду, 29 апреля, погасит первый выпуск так называемых "народных" облигаций федерального займа (ОФЗ-н), с которого в 2017 году начал реализацию программы ОФЗ для физических лиц.

С тех пор процедуры размещения и условия выпуска этих бумаг изменились, но инструмент успел занять свою нишу на рынке, принеся первым инвесторам доходность выше, чем в среднем по банковским депозитам.

Продажа ОФЗ для населения стартовала 26 апреля 2017 года в офисах Сбербанка и ВТБ, которые на первом этапе выступали банками-агентами программы. Объем дебютного выпуска с погашением 29 апреля 2020 года составил 15 млрд рублей. Выпуск предусматривал поэтапное повышение ставки купона с 7,5% годовых по первому купону до 10,5% годовых — по шестому. Такой подход был оправдан: большинство инвесторов, по данным банков-организаторов, не продавали бумаги до погашения.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК — УДАЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ

Инвесторы, которые купили ОФЗ-н первого выпуска, довольно удачно вложили свои деньги, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер» Александр Бахтин.

"Объемы первого выпуска ОФЗ-н были раскуплены досрочно, хотя реализовывали этот выпуск населению всего два банка-агента программы. Инвесторы проявили живой интерес к инструменту, с учетом конъюнктуры ставок на тот момент "народные" облигации смотрелись привлекательно", — говорит он.

Для привлечения небольших частных инвесторов в "народные" облигации позднее был в три раза снижен порог входа с 30 до 10 тысяч рублей, отменена комиссия, расширен список банков-агентов, появилась возможность покупки онлайн.

В настоящее время рынок "народных" ОФЗ развивается сдержанными темпами даже в условиях бума, отмеченного в 2019 – начале 2020 года на российском долговом сегменте, добавляет аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

Суммарный объем размещения этих бумаг в 2019 году составлял 100 млрд рублей, было размещено 69,8 млрд рублей. Порядка 5% от объема эмиссии инвесторы продали практически сразу, и остаток, доступный для размещения, составлял на 22 апреля 12%. По мнению эксперта, это является высоким показателем для подобного класса активов, предназначенных для целевого круга инвесторов, такие как ОФЗ-АД (облигации с амортизацией долга), ОФЗ-ИН (с индексируемым на величину инфляции номиналом) и государственные сберегательные облигации (ГСО).

СЕЙЧАС ЕСТЬ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ

ОФЗ-н в целом представляют собой простой и доступный финансовый инструмент, одну из альтернатив классическим вкладам. «Народные» облигации можно рассматривать как некую переходную ступеньку для входа населения на рынок ценных бумаг, рассказывает Бахтин.

У них есть свои преимущества и недостатки по сравнению с обычными ОФЗ. Основное преимущество — выгодная доходность.

"ОФЗ-н в апреле торговались с премией в доходности в нескольких десятков базисных пунктов к кривой ОФЗ и к ставкам 3-летних депозитов в средних и крупных банках", — говорит Осин.

Но есть и недостатки. "ОФЗ-н нельзя продать досрочно в течение первого года без потери накопленного купонного дохода (НКД), они продаются только тому же банку, у которого вы их купили. Касательно доходности, для ОФЗ-53003-Н размер процентной выплаты в год меняется и в среднем составляет около 7,5%, при этом Минфин может снизить процент, мотивируя это ухудшением состояния экономики", — отмечает он.

"Еще один важный момент – ОФЗ-н нельзя купить на индивидуальный инвестиционный счет (ИСС), что позволило бы увеличить итоговую доходность инвестиций за счет налогового вычета", — добавляет Бахтин.

В то же время обычные трехлетние ОФЗ, по словам Осина, имеют фиксированную ставку на уровне около 7% годовых, ставки ОФЗ-ПК (с переменным купоном) привязаны к среднему значению ставки RUONIA за текущий купонный период, то есть, инвестор более защищен от инфляционных или экономических шоков при покупке обычных ОФЗ.

По его мнению, корпоративные бонды крупных системообразующих компаний с госучастием также смотрятся привлекательнее ОФЗ-н. "Они дают доходность на 0,5% годовых выше при том же сроке инвестирования. При этом корпорантов тоже можно покупать онлайн, они торгуются в том же биржевом терминале, что и валюты, акции, производные инструменты", — отметил эксперт.