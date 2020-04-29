МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Самолёт, вывозящий россиян с Мальдив и Шри-Ланки, вылетел из Коломбо в Россию, на борту 386 человек, в том числе 19 белорусов, сообщил РИА Новости представитель Минкомсвязи РФ.

"Самолёт вылетел. Всего на рейсе Мале-Коломбо-Петербург-Москва 386 человек. 151 человек летел из Мале, остальные в Коломбо сели", — сообщил представитель Минкомсвязи, координирующий рейс.

Среди пассажиров 19 граждан Белоруссии. По отзывам пассажиров, самолёт специально задержали примерно на полтора часа, чтобы группа белорусских туристов успела доехать до аэропорта и зарегистрироваться.