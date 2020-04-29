С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр — ПРАЙМ. Вывозной рейс "Аэрофлота" из Рима прибыл в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Самолет "Аэрофлота" по маршруту Рим — Санкт-Петербург – Москва вылетел в среду из римского аэропорта "Фьюмичино". На его борту в Россию возвращаются 105 человек. По данным онлайн-табло, рейс прибыл в "Пулково" в 19.22 мск.

По информации пресс-службы администрации губернатора Петербурга, в аэропорту "Пулково" выйдут 56 пассажиров этого рейса. Первичный осмотр пассажиров медики проводят в салоне самолета. Затем у всех прилетевших возьмут анализы, а также выдадут предписание о 14-дневной самоизоляции. Их багаж будет продезинфицирован. Только после этого прилетевших развезут на автобусах по домам. Иногородним гражданам для изоляции предоставляются места в специально оборудованном пансионате в Курортном районе.

С начала апреля через "Пулково" в Россию уже вернулись более 800 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.