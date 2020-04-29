МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Пивоваренная компания AB InBev Efes (пиво Bud, Stella Artois, "Клинское") смогла согласовать упрощенную процедуру получения разрешения для производства санитайзеров — средств дезинфекции рук — для безвозмездной передачи, сообщил РИА Новости директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании Ораз Дурдыев.

Именно AB InBev Efes в конце марта обратилась в правительство РФ с просьбой временно упростить порядок производства санитайзеров на фоне их востребованности из-за распространения коронавируса COVID-19: для выпуска таких антисептиков нужна лицензия для производства непищевой спиртосодержащей продукции.

"Благодаря плотному и продуктивному взаимодействию, нам удалось согласовать упрощенную процедуру по получению разрешения на производство санитайзеров для последующей безвозмездной передачи. Мы признательны министерству финансов РФ за поддержку нашей инициативы, эффективный диалог, быстроту реакции и готовность идти навстречу бизнесу", — сказал Дурдыев.

Он отметил, что в настоящее время все участники рынка принимают меры для борьбы с распространением коронавируса. "Учитывая социальную значимость санитайзеров, мы предложили использовать мощности наших заводов для производства дезинфицирующих гелей для рук, чтобы обеспечить ими тех, кто находится на передовой борьбы с вирусом, — сотрудников медучреждений, социальных служб, волонтеров", — добавил собеседник агентства.