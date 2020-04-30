МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. За прошлый 2019 год в России впервые число осужденных за крупные взятки оказалось выше, чем за мелкие. Как пишет РБК со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде России, всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тысячи человек, 2,8 тысячи из них — за получение либо дачу крупных взяток.

Это рекордное количество с 2016 года.

Как изменилось число осужденных в 2019 году по сравнению с 2018 годом:

Получение взятки — выросло на 16,8% — до 1247 человек

Дача взятки — выросло на 15,3% — до 1595 человек

Коммерческий подкуп — вырос на 8,7% — до 226 человек

Посредничество во взяточничество — рост на 2,9% — до 284 человек.

Мелкое взяточничество — снизилось на 31,5% — до 1884 человек.

Издание пишет, что в 2016 году в России появилась статья о мелком взяточничестве (ст. 291.2 УК РФ).

После ее появления число осужденных по основным коррупционным статьям резко снизилось, так как значительная часть преступлений стала относиться к мелкому взяточничеству.

При этом в 2019 году эта тенденция изменилась: число приговоров за мелкие взятки упало почти на треть. По более серьезным статьям — о получении и даче взятки — наоборот, количество приговоров выросло на 16,8% и 15,3% соответственно.

Общее число приговоров за дачу и получение взяток значительно превысило приговоры по мелкому взяточничеству — 2842 против 1884.