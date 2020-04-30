МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный рейтинг американской корпорации Boeing до "BBB-" с "BBB", следует из релиза агентства.

S&P также понизило краткосрочный рейтинг компании до уровня "A-3" с "А-2". Прогноз по рейтингам — стабильный.

"Денежные потоки Boeing в течение следующих двух лет будут намного слабее, чем мы ожидали, что связано с низкими поставками самолетов… в результате воздействия коронавируса на авиаперевозки", — объясняет агентство.

S&P ожидает, что общий отток денежных средств в 2020 году составит около 20 миллиардов долларов, а долг Boeing может вырасти до 46 миллиардов долларов.

Стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что кредитные показатели компании начнут улучшаться в 2021 году по мере увеличения поставок модели MAX. При этом ожидается, что соотношение средств от операций (FFO, funds from operations) к долгу составит 25–30%.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.