МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Начиная с 29 апреля московские врачи начали для более точной интерпретации рентгеновских снимков пациентов с COVID использовать алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) на основе технологии "компьютерного зрения", об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Столичный референс-центр лучевой диагностики начал координировать работу сети амбулаторных КТ-центров после их разворачивания в апреле текущего года на базе городских поликлиник.

"Поскольку компьютерная томография легких в сочетании с клинической картиной заболевания является основным исследованием, позволяющим подтвердить/исключить развитие осложнений в виде пневмонии при Covid-19, с началом пандемии референс-центр стал ключевым звеном "коронавирусной службы" московской медицины", — отмечают в мэрии.

Врачи-эксперты референс-центра обладают онлайн-доступом к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС ЕМИАС).

В это "облако" поступают все изображения, сделанные в столичных поликлиниках и больницах, посредством компьютерной томографии (КТ) и других высокоточных устройств.

После загрузки такого КТ-снимка, врачи на своем рабочем компьютере будут видеть предварительное заключение, выполненное ИИ.

Исследование с признаками пневмонии будет помечено красным цветом. На изображении легких уже будут отмечены зоны возможного поражения.

Отмечается, что окончательный диагноз в любом случае будет ставить только врач.