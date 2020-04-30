МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Выручка группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива (включает в себя пивоваренную компанию "Балтика"), по итогам первого квартала 2020 года сократилась на 6,8% в годовом выражении и составила 12,946 миллиарда датских крон (около 1,88 миллиардов долларов), следует из финансовой отчетности компании.

Органическое снижение выручки за квартал составило 7,4%. При этом в Восточной Европе органический рост выручки за квартал составил 2,2%, в Западной Европе произошло органическое снижение на 6,9%, в Азии — сокращение на 12,4%.

Компания отмечает рост продаж бренда 1664 Blanc на 4%, Tuborg — снижение на 15%, Carlsberg — сокращение на 10%, Grimbergen — рост на 5%. "Бренд Carlsberg сильно вырос в России, в то время как общие объемы (его продаж — ред.) сократились на 10%, главным образом из-за ослабления китайского рынка и снижения в Индии и Дании", — говорится в сообщении.

Объем продаж компании в России и Украине вырос в отчетном периоде на 1-3%. "В России мы увидели признаки улучшения в объемах (продаж — ред.) и доли рынка в конце квартала, когда мы постепенно изменили коммерческие приоритеты", — пишет компания.

Carlsberg пока не предоставляет прогноз на весь 2020 год из-за неопределенности, связанной с влиянием коронавируса на результаты. При этом во втором квартале компания ожидает дальнейшего снижения объема продаж.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании пивоваренная компания, сегодня занимает лидирующие позиции на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика" и другие. Продукция продается более чем в 150 странах. Частью Carlsberg Group является крупнейший производитель пива в России "Балтика".