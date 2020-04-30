МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в первом квартале 2020 года получила чистый убыток по МСФО в размере 255 миллионов рублей против прибыли в размере 291 миллион рублей годом ранее (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA "Детского мира" в январе-марте увеличился на 16,8% и составил 1,922 миллиарда рублей, выручка повысилась на 11,2% — до 31,02 миллиарда рублей.

По итогам 27 дней апреля компания снизила выручку на 33% в годовом выражении, при этом продажи онлайн-сегмента выросли в 3,5 раза.

"По итогам первых 27 дней апреля 2020 года объем консолидированной неаудированной выручки ГК "Детский мир" снизился на 33% год к году (минус 19% год к году на 17-й неделе), при этом выручка онлайн-сегмента выросла в 3,5 раза год к году. Доля онлайн-сегмента в общей выручке сети "Детский мир" в России составила 41%", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что по состоянию на 30 апреля большая часть магазинов сети "Детский мир" в России продолжает работать. В связи с распространением коронавируса COVID-19 временно были закрыты 83 магазина.

"Сети магазинов "Зоозавр" и "ПВЗ Детмир" продолжают работать в обычном режиме, сети магазинов ELC и ABC временно закрыты. В Казахстане временно закрыты 36 магазинов сети "Детский мир", при этом в 12 закрытых магазинах организованы места выдачи заказов интернет-магазина сети "Детский мир". Белорусская сеть "Детмир" продолжает работать в обычном режиме", — добавляет ритейлер.

Группа "Детский мир" объединяет сети "Детский мир", ELC и ABC, магазины товаров для животных "Зоозавр". В феврале 2017 года компания провела IPO, в ноябре 2019 года — вторичное публичное размещение акций. После SPO АФК "Система" владеет 33,4% акций ритейлера, еще 9% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).