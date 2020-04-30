МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток финской компании розничной торговли Stockmann по итогам первого квартала 2020 года составил 37,4 миллиона евро, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.

Убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,55 евро против 0,47 евро в январе-марте годом ранее. Выручка компании при этом сократилась на 18%, до 168,4 миллиона евро.

В начале апреля Stockmann подала заявление в Хельсинкский окружной суд о корпоративной реструктуризации из-за влияния коронавируса COVID-19 на бизнес.

Компания Stockmann, основанная в 1862 году, в настоящее время управляет более чем 500 магазинами в 18 странах, в том числе в Финляндии, странах Балтии.