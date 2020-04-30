МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль московского аэропорта "Шереметьево" по МСФО в 2019 году выросла более чем в два раза по сравнению с 2018 годом и составила 22,341 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба авиагавани.

Выручка увеличилась на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 82,09 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 27,08 миллиарда рублей. Операционные расходы увеличились на 43%, до 55 миллиардов рублей.

Кроме того, совет директоров аэропорта одобрил отчет об исполнении графиков реализации проектов по реконструкции взлетно-посадочной полосы-1, реконструкции западного участка перрона АНТЦ с организацией стоянок для воздушных судов и ряда других объектов аэродрома.

По сообщению пресс-службы "Шереметьево", на 29 апреля с опережением графика завершен демонтаж старого покрытия ВПП-1, выполняются работы по обустройству грунта, устройству инженерных сетей, проводится укладка нового покрытия ВПП-1. Завершение работ запланировано до конца текущего года.