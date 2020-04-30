МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Группа компаний "Дикси", крупный российский ритейлер, запускает собственную экспресс-доставку продуктов — она стартует с мая в Москве, говорится в сообщении компании.

"С 1 мая экспресс-доставка продуктов будет доступна из магазинов "Дикси" в Москве. К концу месяца к сервису доставки подключатся магазины в Московской области. До конца 2020 года зона покрытия сервиса охватит все регионы присутствия ГК "Дикси", — говорится в релизе.

В настоящее время заказ возможен через сайт или через call-центр, до конца года планируется запуск мобильного приложения. "Ограничения, связанные с пандемией, вызвали необходимость развернуть новый сервис в беспрецедентно короткие сроки, и мы приняли этот вызов", — отметил вице-президент по IT и цифровой трансформации группы "Дикси" Кирилл Бондаренко, слова которого приводятся в сообщении.

Группа "Дикси" включает сеть одноименных магазинов, а также сети "Виктория" и "Мегамарт". Под управлением группы на конец 2019 года находилось 2 659 магазинов. "Дикси" входит в DKBR Mega Retail Group, которая также управляет сетями "Бристоль" и "Красное & Белое". В объединенном бизнесе предпринимателям Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву принадлежит 51%, основателю сети "Красное & Белое" Сергею Студенникову — 49%.