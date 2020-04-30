МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Сервис заказа такси "Ситимобил" организовал бесплатные поездки на сдачу плазмы для вылечившихся от коронавируса в столице, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что добровольцы, переболевшие COVID-19, смогут бесплатно добраться на донацию в центры и отделения переливания крови, чтобы сдать плазму с антителами: НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Центр крови имени О.К. Гаврилова и Городскую клиническую больницу № 52.

"Эксперты считают, что переливание донорской плазмы крови COVREC — один из эффективных методов лечения коронавируса, который широко используется в США, Германии, Китае и других странах. В Москве с 9 апреля используют данную методику для лечения больных COVID-19 и предлагают переболевшим стать донорами плазмы. По данным оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом, ежедневно в столице от инфекции излечиваются примерно 200-300 человек, а всего выздоровевших более 5000. На данный момент 130 человек стали донорами крови для больных коронавирусом. Плазмы одного донора хватает для лечения одного – трех пациентов. Однако, чтобы помочь всем нуждающимся, добровольцев должно быть больше", — отмечается в сообщении.

Чтобы стать донором плазмы, переболевшим COVID-19 необходимо позвонить предварительно в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Центр крови им. О.К. Гаврилова или гообольницу № 52 и записаться на донацию. По телефону желающих сдать плазму проинструктируют о том, как получить промокод на бесплатную поездку до места донации и обратно.

"Переливание донорской плазмы выздоровевших показывает свою результативность, и мы хотим поддержать стремление недавних больных помочь тем, кто еще борется с болезнью", — отметил исполнительный директор "Ситимобил" Виталий Бедарев.

С конца марта "Ситимобил" начал организовывать бесплатные поездки для доноров крови по всей стране. Добровольцы, желающие сдать кровь и её компоненты, получают промокоды на поездки до 15 центров и отделений переливания крови в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Красноярске. На данный момент более 3000 человек смогли бесплатно и безопасно добраться для донации крови. Компания также поддерживает врачей и помогает ежедневно добираться медицинскому персоналу, который работают с заболевшими коронавирусом в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, НИКИ оториноларингологии им. Л.И. Свержевского, НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, а также 22 больницам Московской и Нижегородской областей.