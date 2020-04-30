МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в первом квартале 2020 года снизился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,139 миллиарда рублей, следует из отчета перевозчика.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 11,5% и составила 100,9 миллиарда рублей. Себестоимость продаж снизилась на 7,4% и составила 123,3 миллиарда рублей.

Как отмечает компания, положительные тенденции четвертого квартала 2019 года, в том числе рост доходных ставок и снижение операционных затрат, продолжились в январе 2020 года и должны были обеспечить улучшение рентабельности и финансового результата в отчетном периоде.

"Однако беспрецедентное влияние распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на авиацию во всем мире привело к практически полной остановке международных полетов, а также к значительному снижению пассажиропотока на внутренних авиалиниях, что полностью нивелировало положительную динамику начала года и значительно ухудшило финансовый результат ПАО "Аэрофлот" в марте", — говорится в сообщении.

Практически полная остановка полетов в апреле приведет к значительному ухудшению финансового результата крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" по итогам второго квартала, сообщает компания.

"Ситуация в авиационной отрасли характеризуется крайне сложным состоянием: значительным снижением спроса и бронирований на ближайшие месяцы на фоне ограничений и запретов и ограниченными возможностями по оптимизации постоянных расходов, в том числе в связи с необходимостью сохранения ключевого летного и производственного персонала ПАО "Аэрофлот", — отмечает авиаперевозчик.

"Компания проводит реструктуризацию своих обязательств, менеджмент ведет непрерывный диалог с контрагентами об улучшении условий и оптимизации графиков платежей, однако практически полная остановка полетов в апреле приведет к значительному ухудшению финансового результата по итогам второго квартала", — говорится в сообщении.