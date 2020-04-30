МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Российское правительство выделит 30 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков, сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

"Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков. С помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права как минимум 10 тысяч граждан", — сказал премьер в ходе заседания правительства.

Также по его словам, 12 миллиардов рублей направят на поддержку застройщиков.

"По поручению президента мы выделим 12 миллиардов рублей на поддержку застройщиков", — сказал Мишустин.

При этом премьер отметил, что важно, чтобы дома были достроены и люди получили ключи от квартир в срок. Мишустин добавил, что средства будут предоставлены ключевому институту развития этой сферы — ДОМ.РФ. "Он компенсирует недополученные доходы тем кредитным организациям, которые снизили ставки по займам строительным компаниям до уровня ключевой ставки ЦБ", — заключил он.