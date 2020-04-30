МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Основной акционер издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков приобрел 56% акций объединенной книжной сети "Читай-город — Буквоед", сообщает пресс-служба издательской группы "Эксмо-АСТ".

"Завершена сделка по приобретению 56% акций объединенной розничной сети "Читай-город – Буквоед" мажоритарным акционером издательской группы "Эксмо-АСТ" Олегом Новиковым. Ранее его доля в книжном ритейлере составляла чуть более 30%, остальными держателями акций были Андрей Гредасов, Михаил Иванцов, Денис Котов и Павел Гришков. Решение о приобретении контрольного пакета в первую очередь обусловлено необходимостью оказания поддержки крупнейшему каналу офлайн-розницы, стабильность которого будет влиять на устойчивость книжного рынка России в целом", — сказано в сообщении.

По словам Новикова, консолидация бизнеса в условиях пандемии позволит более оперативно реагировать на новые вызовы и минимизировать негативные последствия.

"Согласно исследованиям потребительского поведения, в среднем покупателю нужно несколько раз посетить книжный прежде, чем сделать выбор. Покупка книги является лишь одним из этапов в цепочке взаимодействия читателя с книжным контентом. И мы сейчас в полной мере ощутили это на себе, получив минус 70% к прошлогодней выручке в апреле этого года, – интернет-продажи не обеспечивают полный цикл взаимодействия потребителя и книги. По сути, в онлайн-продажах отражается спрос продвинутых читателей. Книга без физического соприкосновения с потребителем уходит из структуры массового потребления, что в свою очередь отодвигает Россию из первой двадцатки мировых лидеров по объему чтения", — сообщил Новиков, слова которого привели в пресс-службе.