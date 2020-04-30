МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Совет директоров фармацевтической группы компаний "Протек" решил не выплачивать дивиденды за 2019 год, говорится в сообщении компании.

"Не распределять прибыль по результатам 2019 отчетного года, в том числе не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды", — сказано в сообщении по итогам заседания совета директоров компании, которое состоялось 30 апреля. Кворум заседания составил 100%.

При этом совет директоров принял решение с 9 июня выплачивать каждому члену набсовета вознаграждение в размере 2 миллиона рублей в год, с учетом налогов. Дополнительное вознаграждение за этот же период получат члены совета директоров, исполняющие обязанности председателя комитета при совете директоров, в размере 720 тысяч рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения будет производиться равными частями по окончании каждого полугодия.

В состав совета директоров были избраны Вадим и Юлия Якунины, Вадим Музяев, Леонид Севастьянов, Александр Сухорученко, Вадим Горбунов и Сергей Гуз. В ревизионную комиссию вошли Павел Виноградов, Людмила Лобанова и Надежда Губина.

В сообщении также уточняется, что годовое собрание акционеров "Протек" пройдет 9 июня в форме заочного голосования. В ходе совещания также были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год.

Согласно данным компании на 31 декабря 2019 года, 24,42% ГК "Протек" владеет Вадим Якунин, ему же принадлежит 59,28% через ООО "Протек", 5% — у венгерского АО "Химический завод "Гедеон Рихтер", 11,3% акций — в свободном обращении на Московской бирже. Однако в апреле "Гедеон Рихтер" продала свою 5%-ю долю в ГК "Протек" за 2,6 миллиарда рублей.