МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) по итогам первого квартала 2020 года сократилась на 28,5% — до 86,4 миллиарда иен (811,5 миллиона долларов), говорится в отчетности компании.

Операционная прибыль уменьшилась на 29,4% — до 129 миллиардов иен (1,2 миллиарда долларов). Выручка за квартал к прошлому году увеличилась на 2,8%, до 519,6 миллиарда иен (4,8 миллиарда долларов). Увеличение квартальной выручки компания объясняет ростом доходов от международных продаж, который компенсирует снижение показателей на японских рынках.

Компания также отметила, что прогноз на 2020 год остается без изменений, так как пандемия коронавируса начала оказывать сильное давление на деловую активность во всем мире только с апреля, и Japan Tobacco будет оценивать ее влияние на работу компании в дальнейшем. Компания прогнозировала увеличение выручки в 2020 году на 0,2% — до 2,18 триллиона иен (19,9 миллиарда долларов).

"В настоящее время нет никаких существенных рисков для работы компании, несмотря на значительное сокращение объемов продаж табачных изделий в Duty-Free, которые составляют менее 3% от общей прибыли компании", — сообщает Japan Tobacco International.

Japan Tobacco International (JTI) — международный производитель табачной продукции, входит в группу Japan Tobacco. JTI была образована в 1999 году после приобретения Japan Tobacco бизнеса американской R.J. Reynolds за пределами США. Штаб-квартира JTI находится в Женеве. Среди брендов в портфеле компании — сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".