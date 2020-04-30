МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по РСБУ в первом квартале 2020 года сократилась в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 601,285 миллиона рублей, говорится в материалах компании.

Выручка компании за период увеличилась на 10,2% в годовом выражении и составила 16,978 миллиарда рублей. Прибыль от продаж сократилась на 10,1% — до 6,409 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения сократилась в 3,7 раза по сравнению с первым кварталом прошлого года и составила 759,141 миллиона рублей.

Долгосрочные обязательства ГТЛК на конец марта 2020 года составили 511,604 миллиарда рублей против 461,242 миллиарда на конец декабря прошлого года, краткосрочные обязательства — 73,486 миллиарда рублей против 92,688 миллиарда.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.