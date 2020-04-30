МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток "ВЭБ-лизинга" по РСБУ по итогам первого квартала текущего года составил 15,948 миллиарда рублей против прибыли в 6,18 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка при этом снизилась на 27%, до 11,1 миллиарда рублей. Валовая прибыль упала на 40%, до 1,9 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения составил 12,85 миллиарда рублей против прибыли в 5,9 миллиарда рублей годом ранее.

Долгосрочные обязательства компании с начала года выросли на 9%, до 150,8 миллиарда рублей, краткосрочные — снизились на четверть, до 88,4 миллиарда.

"ВЭБ-лизинг" — один из лидеров на рынке лизинга РФ, входит в топ-4 лизинговых компаний РФ по объему портфеля. Компания была создана в 2003 году, с июля 2008 года входит в группу ВЭБ.РФ.