МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Сделка по продаже части госпакета "Совкомфлота" была близка к осуществлению в марте, но сорвалась в условиях пандемии коронавируса, рассказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Я в феврале был на 100% уверен и проводил совещания по два раза в неделю по приватизации "Совкомфлота", наконец. То есть мы реально были абсолютно убеждены, что мы марте выходим на продажу 25% минус 1 акция "Совкомфлота. Но сами понимаете, что мы не продали "Совкомфлот" в такой ситуации", — сказал Моисеев в четверг на онлайн-заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Так замминистра ответил на замечание о причине невыполнения приватизационных планов.

Правительство в конце декабря утвердило план приватизации на 2020-2022 годы. В него включены 186 акционерных обществ, 86 ФГУПов, доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более 1 тысячи объектов другого имущества госказны. Поступления в федеральный бюджет от приватизации планировались по 3,6 миллиарда рублей в год, без учета стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики.

Среди предназначавшихся к приватизации активов были семь крупных, в том числе "Совкомфлот".

"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. На 100% принадлежит государству. Приватизировать "Совкомфлот" планируется уже много лет. Речь идет о сокращении доли государства в компании до 25% плюс 1 акция. На первом этапе планировалось продать пакет в 25% минус 1 акция.