МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Появление нового офиса "Яндекса" на улице Косыгина в Москве существенно изменит район вокруг Воробьёвых гор, рассказали РИА Недвижимость опрошенные эксперты.

Газета "Ведомости" сообщила в четверг, что проект планировки территории новой штаб-квартиры "Яндекса" выставили на общественное обсуждение. Из материалов обсуждений следует, что на улице Косыгина в Москве "Яндекс" построит до 170 тысяч квадратных метров недвижимости. Максимальная высота нового головного офиса интернет-холдинга составит 75 метров, что соответствует высотности стоящей сейчас на участке гостиницы "Корстон". Также там обещали создать открытое общественное пространство, доступное не только для сотрудников офиса, но и для всех прохожих.

"На мой взгляд, реализация проекта "Яндекса" может существенно изменить облик района вокруг Воробьёвых гор", — отмечает директор департамента представления интересов арендаторов Colliers International Франсуа Нонненмашер.

Строительство офиса заявленной площади предполагает размещение около 10 тысяч сотрудников, говорит он. Эксперт напоминает, что данный участок расположен почти в километре от метро, а близлежащие магистрали не рассчитаны на такой автомобильный трафик, что, по его мнению, приведет к ухудшению транспортной ситуации в районе.

Также, говорит Нонненмашер, здесь расположены премиальные жилые комплексы, и наличие такого масштабного бизнес-центра может негативно отразиться на комфорте жителей и вызвать сопротивление с их стороны по поводу реализации проекта. Соответственно, востребованность жилой недвижимости и ее стоимость в данной локации может снизиться.

"Созданная инфраструктура (рестораны, магазины, предприятия услуг и так далее) будет ориентирована на внутренний спрос бизнес-центра, количество сторонних посетителей, в числе которых будут и жители ближайших жилых комплексов, будет ограничено", — предполагает представитель Colliers International.

Он также отмечает, что район вокруг текущего офиса "Яндекса" более насыщен, так это центр Москвы. "Поэтому здесь сформирован больший поток посетителей, что положительно сказалось на формировании кластера", — подытожил Нонненмашер.

Управляющий партнёр Knight Frank Russia Алексей Новиков в свою очередь отмечает, что новый офис "Яндекса" в связи со сложившейся конъектурой может стать первым проектом в России, где будут приняты и учтены уроки пандемии – новые риски и инновации. С этой точки зрения, по его словам, за этим проектом будет очень интересно наблюдать.

"Сейчас мы столкнулись с совершенно иной реальностью, когда на первое место выходит личная безопасность людей, и под угрозой оказывается весь бизнес. Эти серьезнейшие риски "Яндексу" удастся, будучи на начальной стадии проекта, учесть", — рассуждает Новиков.

По его словам, уже сейчас компании принимают беспрецедентные меры для того, чтобы люди, работающие в разных сменах и в разных группах, не пересекались и пользовались, к примеру, разными санузлами, столовыми, переговорными.

"В общем, идеальный офис будущего с учетом уроков пандемии, это вероятно, офис, где каждая группа из десяти человек имеет свою кухню, свой туалет и с другими группами пересекается очень мало. То есть это ровная противоположность тому, что исторически закладывалось в проектах крупных офисов технологических компаний", — считает он.

С тем, что после пандемии многие компании будут пересматривать свои требования к офисам и к организации рабочего пространства соглашается и Нонненмашер из Colliers. "Поэтому, возможно, что запланированное здание уже не будет отвечать потребностям "Яндекса", — комментирует он.

Источник на рынке недвижимости, пожелавший остаться анонимным, сообщил в свою очередь, что договор "Яндекса" в "Красной Розе", где расположен действующий офис компании, заканчивается в конце 2021 года. Сейчас "Яндекс", предположительно, не платит арендные платежи, что может говорить о его желании усилить свою переговорную позицию и продлить срок аренды на новый срок.

"Яндекс" изначально был заинтересован в размещении своих сотрудников в малоэтажных зданиях, наподобие кампуса, и новый проект не отвечает этим требованиям. Сейчас "Яндекс" присматривается к "Сколково", и возможно в дальнесрочной перспективе он откажется от идеи размещения офиса в районе улицы Косыгина в пользу "Сколково" и старого офиса на "Красной розе", — рассказал собеседник агентства.