МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Онлайн-гипермаркет продуктов питания "Утконос" в первом квартале 2020 года увеличил выручку на 34,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 3,33 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Выручка всех каналов продаж, включая направления B2B и "Доставка в продуктоматы", достигла 3,33 миллиарда рублей, а прирост к аналогичному периоду 2019 года составил 34,5%. При этом наибольший рост в первом квартале пришелся на мобильное приложение и составил 61%, а доля приложения в заказах составила 47% по итогам первых трех месяцев работы в 2020 году", — говорится в релизе.

Средний чек в январе-марте увеличился на 6,1% — до 5,878 тысячи рублей. Ритейлер отмечает, что в марте наибольшее влияние на динамику продаж оказало введение режима самоизоляции на фоне распространения коронавируса, а также обстановка вокруг COVID-19 в целом.

"Выручка в марте 2020 составила 1,38 миллиарда рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю компании. При этом пик спроса пришелся на вторую половину месяца: количество входящих заказов достигало 19 тысяч в сутки, а среднее количество товаров в одной покупке превышало 60 единиц. Средний чек по результатам марта составил 6,5 тысячи рублей, что почти на 20% больше прошлогоднего показателя", — указывает "Утконос".

В первом квартале количество посещений сайта онлайн-магазина составило 7,5 миллиона. В марте трафик на сайте рос быстрее, чем заказы, и достигал 220 тысяч сеансов в сутки — это в 4 раза больше среднего показателя в марте 2019 года.

"Утконос Онлайн" — крупнейшая компания на российском рынке интернет-торговли продуктами. По данным исследовательского агентства Data Insight, оборот "Утконоса" в 2019 году составил 10,2 миллиарда рублей. Ассортимент онлайн-магазина насчитывает 40 тысяч товарных позиций. Владельцем "Утконоса" является компания "Севергрупп" Алексея Мордашова.