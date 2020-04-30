МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz, приходящаяся на акционеров, по итогам первого квартала снизилась на 6,7%, до 378 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,31 доллара против 0,33 доллара годом ранее. Выручка при этом выросла на 3,3% в годовом выражении — до 6,157 миллиарда долларов.

Скорректированная прибыль на акцию по итогам первого квартала составила 0,58 доллара против 0,66 доллара годом ранее. Эксперты ожидали, что показатель составит 0,54 доллара на одну акцию.

Компания отметила, что прогнозы по экономическим показателям на 2020 год пока остаются неопределенными из-за влияния пандемии коронавируса. Тем не менее, Kraft Heinz считает, что спрос на розничные закупки будет расти, особенно на развитых рынках, а спрос на оптовые — снизится во всем мире.

Компания Kraft Heinz была основана в марте 2015 года после слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. Она является третьим по величине производителем продуктов питания и напитков в Северной Америке и пятым в мире. В портфель компании входят такие бренды как: Kraft, Heinz, ABC, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House, Ore-Ida, Oscar Mayer, Philadelphia, Planters, Plasmon, Quero, Weight Watchers Smart Ones и Velveeta.