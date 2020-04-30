МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Третья взлетно-посадочная полоса московского аэропорта "Шереметьево" временно выведена из эксплуатации до восстановления объема пассажирских перевозок и интенсивности взлетно-посадочных операций, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

"Временно выведены из эксплуатации терминалы С, E, D и ВПП-3 до соответствующего восстановления объема пассажирских перевозок и интенсивности взлетно-посадочных операций", — сказала Захаренкова.