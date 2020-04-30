МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, отложила решение о дивидендных выплатах по итогам прошлого года из-за неопределенности, вызванной коронавирусом и ограничениями из-за него, сообщила гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова.

В начале марта "Детский мир" сообщал, что компания ожидает чистую прибыль по итогам четвертого квартала по РСБУ в 4,1 миллиарда рублей — менеджмент планировал рекомендовать распределить всю чистую прибыль в качестве годовых дивидендов.

"Что касается ожидаемых дивидендов, как вы знаете, мы получили чистую прибыль в четвертом квартале 2019 года, которая составила 4 миллиарда рублей по РСБУ", — сказала Давыдова в ходе телефонной конференции, добавив, что у компании нет никаких технических проблем для выплат дивидендов в полном объеме.

"Тем не менее, в условиях неопределенности относительно продолжительности ограничений из-за коронавируса мы должны быть более внимательными относительно будущего нашего бизнеса. Поэтому мы решили отложить решение о времени выплат до момента, когда ограничения будут отменены, и наш бизнес вернется к обычным условиям", — добавила топ-менеджер.