МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в апреле упал на 92% на фоне пандемии коронавируса, сообщает Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

"За истекшие 4 недели апреля, по оперативным данным, пассажиропоток уменьшился на 92%, средняя занятость пассажирских кресел составила 27%", — говорится в сообщении.

Ассоциация отмечает, что в аэропортах РФ отмечается кратное снижение количества обслуженных пассажиров за сутки. В аэропортах Москвы снижение составило 94%. В других крупных аэропортах России ситуация аналогичная: в Санкт-Петербурге снижение на 90%, в Симферополе на 86%, в Сочи на 92%, в Ростове-на-Дону на 88%, в Самаре на 89%, в Екатеринбурге на 92%, в Новосибирске на 75%, в Хабаровске на 78%.

Международное воздушное сообщение практически остановлено, за исключением единичных рейсов по репатриации соотечественников на Родину. Внутреннее воздушное сообщение осуществляется в основном между региональными центрами и Москвой. Региональное воздушное сообщение также испытывает масштабное сокращение. Региональные авиакомпании вслед за крупными перевозчиками стали отменять рейсы из-за их убыточности.

"Выполнению полетов может помешать и отказ властей некоторых регионов субсидировать перевозки. Так, например, городской комитет по транспорту Санкт-Петербурга разослал 8 апреля авиакомпаниям S7, "РусЛайн", "ИрАэро" и "Азимут" предупреждение о том, что субсидирование перевозок из бюджета Санкт-Петербурга для возмещения недополученных доходов будет осуществляться только в период с 1 января по 15 апреля 2020 года", — отмечает АЭВТ.

"По самым оптимистичным прогнозам, оживление рынка воздушных перевозок стоит ожидать не ранее лета 2021 года. Потеря многих авиасвязей внутри страны в результате текущего кризиса сводит к нулю усилия государства, предусмотренные программами развития региональных воздушных перевозок. На восстановление регионального воздушного сообщения до докризисного уровня потребуется не один год", — отмечает АЭВТ.