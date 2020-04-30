РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр — ПРАЙМ. Около 100 россиян прибудут вывозным рейсом из Таиланда 3 мая в Ростов-на-Дону, еще около 120 человек отправятся в Уфу, сообщил журналистам замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

На 3 мая запланирован рейс SVR3645 Пхукет — Уфа — Ростов-на-Дону/Сочи. До рейса будут допущены жители Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Пермского, Краснодарского, Ставропольского краев.

"По первому рейсу 3 мая есть информация, что в самолете будет 220 человек. Порядка 100 человек будет выходить в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону), а порядка 120 полетят в Уфу", — сказал Бондарев. Он отметил, что после приземления будут проведены все необходимые обследования, после чего пассажиры будут развезены по домам на самоизоляцию либо помещены в обсерваторы.

По информации Бондарева, всего в ближайшие майские праздники в Ростов-на-Дону могут прибыть до пяти вывозных авиарейсов, в том числе, из Таиланда, Турции и Армении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.