МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в правительство предложения по поддержке препаратов стоимостью до 100 рублей, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Как напомнили в ФАС, ранее несколько российских фармпроизводителей заявили о нерентабельности производства препаратов нижнего ценового сегмента. В ведомстве заметили, что данная проблема назрела давно и носит системный характер. Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП были зарегистрированы в 2010 году, руководствуясь заниженными ценами реализации за второе полугодие 2009 года, сложившимися в условия экономического кризиса, отмечается в письме.

Кроме того, за прошедший c тех пор период курс основных валют вырос более чем в два раза, отмечает ФАС. Несмотря на имеющуюся возможность ежегодной индексации, ее размер не во всех случаях мог покрыть постоянно растущие с 2010 года издержки, кроме того, не все производители ежегодно использовали такую возможность.

"В этой связи в настоящее время сложилась ситуация, при которой в условиях роста цен на сырье и материалы, роста курса валют производство лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента, цены на которые были зарегистрированы в 2010 году, может стать в 2020 году убыточным", — поясняется в письме, которое ФАС направила в правительство.

Для улучшения ситуации ФАС решила внести изменения в правила перерегистрации предельных отпускных цен на жизненно важные препараты нижнего ценового сегмента в 2019-2020 годах, которые позволят всем производителям воспользоваться одинаковым уровнем инфляции. В частности, ФАС предлагает ввести перерегистрацию предельных отпускных цен производителей на все воспроизведенные лекарства нижнего ценового сегмента (до 100 рублей), в отношении которых имеются референтные препараты.

"В отношении воспроизведенных лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента (до 100 рублей), у которых отсутствуют референтные лекарственные препараты или цены на которые не зарегистрированы, предоставление на основании заявлений владельцев или держателей регистрационных удостоверений возможности индексации на размер накопленной неиспользованной инфляции за период, прошедший с момента их регистрации, с учетом размера средневзвешенных цен отпуска/ввоза за 3 месяца, предшествующих дате подачи заявления", — говорится в документе.