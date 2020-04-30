МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) понизило долгосрочный рейтинг эмитента одного из крупнейших мировых портовых операторов, DP World (контролируется правительством эмирата Дубай), до уровня "Baa3" с "Baa1", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Moody's также вывело рейтинг компании из списка на пересмотр, куда он был помещен 17 февраля. Тогда материнская компания DP World — Port and Free Zone World — предложила приобрести 19,55% акций DP World, торгуемых на Nasdaq Dubai. После этого DP World проведет делистинг с дубайской Nasdaq.

"Данное действие завершает процесс пересмотра рейтинга, инициированный 17 февраля 2020 года, после объявления DP World от 23 апреля о том, что 95% миноритариев DP World приняли предложение Port and Free Zone World FZE (PFZW) о приобретении оставшихся 19,55% акций за 2,7 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Компания DP World специализируется на портовых перевозках, работает в 40 странах мира. Головной офис расположен в Дубае. Штат компании превышает 50 тысяч человек.