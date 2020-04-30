МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Сооснователь интернет-магазина Lamoda Флориан Янсен покинул пост гендиректора компании спустя 9 лет работы в ней, говорится в сообщении Lamoda.

"Сооснователь Lamoda Флориан Янсен принял решение покинуть пост СЕО спустя 9 лет работы в компании, чтобы открыть для себя новые возможности за пределами рынка fashion онлайн-торговли. В ближайшее время будет определен новый СЕО Lamoda, который обеспечит дальнейшее успешное развитие бизнеса", — говорится в сообщении компании.

Во время переходного периода компанией будет управлять Кристоф Барщевиц. "Кристоф активно вовлечен в деятельность Lamoda с 2014 года в качестве члена совета директоров GFG, а с 2018 года — в роли Со-СЕО GFG", — уточняется в сообщении.

"Для меня было честью вести такую невероятную и талантливую команду на протяжении 9 лет и вместе превращать компанию в тот успешный бизнес, которым она является сегодня. Я очень хочу увидеть продолжение роста Lamoda как ведущей онлайн-платформы fashion и lifestyle товаров в России и СНГ", — прокомментировал Янсен.

Lamoda – технологическая ритейл-платформа, а также магазин одежды и аксессуаров. Компания была основана в 2011 году, сейчас она имеет собственную логистическую структуру LM Express с доставкой в 1000 городов России. Ежемесячно онлайн-сервисы Lamoda посещает более 16 миллионов покупателей. В компании работает около 7 тысяч человек.