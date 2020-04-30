МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "ДелоПортс" по МСФО в 2019 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 20,3%, до 4,86 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Грузооборот "ДелоПортс" в 2019 году снизился по сравнению с предыдущим годом на 5%, до 8,3 миллиона тонн. Группа "Дело" в сентябре 2019 года открыла новый глубоководный причал на контейнерном терминале НУТЭП в Новороссийске, инвестиции в проект составили 125 миллионов долларов.

Консолидированная выручка снизилась на 17,5%, до 9,8 миллиарда рублей, в том числе, по контейнерному сегменту выросла на 21%, до 4,9 миллиарда рублей, по зерновому сократилась на 44%, до 3,4 миллиарда рублей. Консолидированная EBITDA упала на 23%, до 6,8 миллиарда рублей. Рентабельность EBITDA составила 68,7% против 73,7% в 2018 году.

Операционный денежный поток снизился на 14%, до 5,6 миллиарда рублей. Капитальные затраты сократились на 9%, до 4,1 миллиарда рублей. Чистый долг вырос на 14,4%, до 22,13 миллиарда рублей. Чистый долг/EBITDA составил 3,3x против 2,2x на 31 декабря 2018 года.

"Снижение финансовых показателей компании объясняется падением перевалки зерна, что вызвано общими снижением экспорта российского зерна в 2019 году. Высокие цены на внутреннем рынке и относительно низкие — на мировом привели к тому, что привлекательность экспорта зерновых для российских сельхозпроизводителей упала, что отразилось и на результатах работы группы", — сообщает стивидорная компания со ссылкой на своего гендиректора Игоря Яковенко.

"При этом все стратегические задачи развития "ДелоПортс" в 2019 году полностью выполнила: выросла доля группы в перевалке сухих грузов в Новороссийске с 17 до 20%, реализована инвестиционная программа по повышению пропускной способности терминалов НУТЭП и КСК, благодаря чему перевалка контейнеров выросла на 13%", — добавляется в сообщении со ссылкой на Яковенко.

"ДелоПортс" — российская холдинговая компания, входит в группу "Дело" бизнесмена Сергея Шишкарева. В структуру активов компании входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". Активы "ДелоПортса" располагаются в Новороссийске. Они были объединены в холдинг в 2012 году.