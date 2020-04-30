МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Акционеры группы Globaltrans, одного из крупнейших российских железнодорожных операторов, утвердили выплату финальных и специальных финальных дивидендов за 2019 год на 8,3 миллиарда рублей, или 46,55 рубля на акцию/GDR, сообщила компания.

Совокупные дивиденды по итогам 2019 года будут несколько выше, чем в 2018 году, и составят 16,6 миллиарда рублей, или 93,1 рубля на акцию/GDR, включая уже выплаченные промежуточные и специальные промежуточные дивиденды.