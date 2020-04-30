ЛОНДОН, 30 апр — ПРАЙМ. В период карантина во всем мире и в Великобритании выросли продажи и спрос на моющие средства Dettol и Lysol, но сократились продажи продукции Durex, свидетельствуют данные британского производителя дезинфицирующих и моющих средств Reckitt Benckiser (RB).

Как отмечает RB, в Северной Америке, Европе и Австралии спрос на моющие, дезинфицирующие (Dettol, Lysol) и лекарственные средства, сиропы от кашля (Nurofen, Lemsip) вырос на 13,6%.

По словам главы Reckitt Benckiser Лаксмана Нарасимхана, в период вынужденной самоизоляции заметно упал спрос на презервативы Durex. "Интимная жизнь снижается, что является проявлением тревоги", — приводятся его слова в отчете компании.

Наиболее заметный спад спроса на продукцию Durex наблюдался в Италии и Великобритании, а в Китае, где карантин был снят раньше, спрос начал восстанавливаться. Однако в RB ожидают, что в Британии спрос начнет возвращаться по мере снятия ограничительных мер в связи с карантином.