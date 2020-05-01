ВЕНА, 1 мая — ПРАЙМ. Власти Австрии продлили до 22 мая запрет авиасообщения с рядом стран, включая Россию, из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.

Австрия приостановила авиасообщение с Россией с 17 марта. Запрет авиасообщения до 22 мая также распространяется на Китай, Иран, Италию, Швейцарию, Францию, Испанию, Великобританию, Нидерланды и Украину. Самолеты из Южной Кореи могут приземляться в Австрии уже с 1 мая.

Помимо этого, до 31 мая продлены предписания для прибывающих в Австрию самолетом. По-прежнему по возвращении в республику необходимо провести дома 14 дней на карантине, до отрицательного теста на коронавирус.

Железнодорожное сообщение Австрии с Италией, Швейцарией и Лихтенштейном приостановлено минимум до 22 мая.

Австрия 14 апреля начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Первыми возобновили работу мелкие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые магазины. С 1 мая разрешено открытие всех остальных магазинов, а также сферы услуг.

Режим самоизоляции отменили с 1 мая, однако в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1 метра с людьми, с которыми не проживаешь вместе. Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, с 29 мая откроются гостиницы, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа.