МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" для автомобилистов, которые из-за введения режима самоизоляции не смогли воспользоваться абонементами на проезд по платным участкам трассы М4 "Дон", продлила срок их действия, говорится в сообщении компании.

"На 50 дней пролонгируются все абонементы, действующие на 1 мая 2020 года. Кроме того, в интересах пользователей, которые не приобрели новый абонемент на проезд, госкомпания "Автодор" продлила на 50 дней проездной, срок окончания действия которого был с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года. Речь идет об абонементах на проезд по одним и тем же платным участкам и для одной и той же категории транспортного средства", — поясняет госкомпания.

Отмечается, что продление проездных документов будет автоматическим, а проверить срок его действия и остаток числа поездок можно в личном кабинете на сайте avtodor-tr.ru или в мобильном приложении госкомпании.

Абонементы действуют для транспортных средств 1-й и 2-й категории на платных участках автомобильной дороги М4 "Дон" в Московской, Тульской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.