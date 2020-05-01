МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер Amazon позволил сотрудникам, которые могут выполнять свои обязанности из дома, продолжить работать дистанционно до 2 октября в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщается в блоге компании.

"Мы продолжаем уделять первостепенное значение здоровью наших сотрудников и следуем указаниям местных властей. Сотрудники Amazon, которые эффективно выполняют работу из дома, могут продолжить (работать дистанционно – ред.) по крайней мере до 2 октября", — сообщается в блоге Amazon.

В компании также сообщили, что "направляют значительные средства" на обеспечение защиты от коронавируса для тех, кто продолжает работать не из дома, через меры физического дистанцирования, уборку помещений, проверку температуры сотрудников и предоставление медицинских масок и антисептиков.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на 31 марта штат компании составляет 840,4 тысячи человек, увеличившись на 33% в годовом выражении. Чистая прибыль компании по итогам прошлого квартала уменьшилась на 29% в годовом выражении и составила 2,535 миллиарда долларов.