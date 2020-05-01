МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс" в некоторые дни мая отменяет ряд рейсов своих поездов в аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за работ на железной дороге, сообщил перевозчик.

"Компания сообщает об изменениях в графике движения поездов на Шереметьевском направлении 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 9-го, 10-го и 11 мая в связи с проведением плановых работ на железной дороге. В указанные даты будут курсировать только рейсы отправлением с Белорусского вокзала в 6.40, 12.05, 13.05, 18.05, 20.05, а также отправлением из Шереметьево в 6.05, 8.17, 9.20 и 14.20. Остальные рейсы в эти даты будут отменены", — говорится в сообщении в пятницу.

"Аэроэкспресс" просит пассажиров предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заблаговременно прибывать в терминалы "Аэроэкспресс". Ранее компания скорректировала график движения поездов в аэропорты из-за снижения пассажиропотока в связи с ситуацией с коронавирусом.

Актуальная информацию о графике движения поездов размещена на сайте "Аэроэкспресса" и в его мобильном приложении. Данные о расписании можно узнать и по телефонам горячей линии 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.

"Аэроэкспресс" напоминает, что выполняет необходимые дезинфекционные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не допустить распространения инфекции. Компания призывает пассажиров внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и выполнять необходимые меры предосторожности, рекомендуемые специалистами, в частности, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров от окружающих.

"Аэроэкспресс" осуществляет пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов, семь одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ, входит в "Трансмашхолдинг"), а также два скоростных поезда "Ласточка". Для интеграции аэроэкспрессов в транспортную систему столицы в 2019 году маршрут поездов от аэропорта "Шереметьево" продлен до Одинцова. В 2019 году "Аэроэкспресс" запустил автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево".