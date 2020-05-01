МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron по итогам прошлого квартала получила прибыль в размере 3,581 миллиарда долларов, что на 35,5% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, говорится в сообщении компании.

Прибыль, приходящаяся на головную компанию, выросла по сравнению с январем-мартом прошлого года на 35,8%, составив 3,599 миллиарда долларов. Прибыль в пересчете на акцию составила 1,93 доллара против 1,39 доллара за аналогичный период 2019 года. Общая выручка компании сократилась на 10,5%, до 31,5 миллиарда долларов.

При этом Chevron в первом квартале увеличила добычу нефти на 4,9%, до 3,235 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

В сегменте upstream (разведка и добыча) компания получила прибыль в 2,92 миллиарда долларов, что на 6,5% меньше, чем год назад. В downstream (переработка и сбыт) прибыль составила 1,103 миллиарда долларов (увеличение более чем в четыре раза).

Chevron также снизила прогноз капитальных затрат на текущий год до 14 миллиардов долларов. Кроме того, по оценкам компании, её эксплуатационные расходы сократятся на 1 миллиард долларов. Компания также ожидает ухудшения финансовых показателей в будущем из-за текущих рыночных условий. Ранее в пятницу компания также сообщила, что планирует в мае сократить добычу углеводородов на величину до 300 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а в июне — до 400 тысяч.

Chevron — вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.